ВОЙНА В Украине Пентагон заявил о полном отсутствии прогресса роССиян в войне в Украине

2022-08-20 10:30

Российские оккупанты не могут больше продвигаться вперед.

О полном отсутствии прогресса россиян на поле боя заявили в Пентагоне.

Об этом рассказали 20 августа в эфире ТСН.

Так, отмечается, что позиции оккупантов ослабли, они несут потери на поле боя и не могут продвигаться вперед. Такие выводы высокопоставленный чиновник ведомства на условиях анонимности озвучил на закрытом брифинге.

В то же время Министерство обороны Соединенных Штатов накануне объявило об очередном пакете военной помощи Украине. На 775 миллионов долларов. В нем боеприасы для Himars, гаубицы и снаряды к ним, беспилотники, бронированные машины, противотанковые системы Javelin и противотанковые снаряды. Президент Зеленский поблагодарил партнеров за оказанную помощь.