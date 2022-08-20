ВОЙНА В Украине Пентагон заявил о полном отсутствии прогресса роССиян в войне в Украине

2022-08-20 10:30

 

Российские оккупанты не могут больше продвигаться вперед.

О полном отсутствии прогресса россиян на поле боя заявили в Пентагоне.

Об этом рассказали 20 августа в эфире ТСН.

Так, отмечается, что позиции оккупантов ослабли, они несут потери на поле боя и не могут продвигаться вперед. Такие выводы высокопоставленный чиновник ведомства на условиях анонимности озвучил на закрытом брифинге.

В то же время Министерство обороны Соединенных Штатов накануне объявило об очередном пакете военной помощи Украине. На 775 миллионов долларов. В нем боеприасы для Himars, гаубицы и снаряды к ним, беспилотники, бронированные машины, противотанковые системы Javelin и противотанковые снаряды. Президент Зеленский поблагодарил партнеров за оказанную помощь.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинские вузы будут самостоятельно принимать решения о начале учебного года с 1 сентября

2022-08-19 15:37

ВИДЕО 18+ В оккупированной Керчи раздались взрывы: оккупанты заявили о работе ПВО

2022-08-18 23:00

Главы МИД Евросоюза обсудят визовые ограничения для роССиян

2022-08-18 22:00

«Мы уже пережили самое страшное»: министр Резников сообщил, что будет дальше

2022-08-18 20:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Пентагон заявил о полном отсутствии прогресса роССиян в войне в Украине

2022-08-20 10:30

видео Над штабом Черноморского флота в Севастополе образовался "гриб": сообщают о взрывах

2022-08-20 09:30

Мэр Львова призвал всех горожан запастись дровами и буржуйками

2022-08-19 21:36

ВСУ пока не нуждаются в увеличении общего количества личного состава - кто сейчас подлежит мобилизации

2022-08-19 21:10
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Пентагон заявил о полном отсутствии прогресса роССиян в войне в Украине 2022-08-20 10:30
видео Над штабом Черноморского флота в Севастополе образовался "гриб": сообщают о взрывах 2022-08-20 09:30
Мэр Львова призвал всех горожан запастись дровами и буржуйками 2022-08-19 21:36
ВСУ пока не нуждаются в увеличении общего количества личного состава - кто сейчас подлежит мобилизации 2022-08-19 21:10