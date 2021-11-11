Ведущий европейский адвокат Бертран Мельмендье присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука

2021-11-11 17:30

Ведущий европейский адвокат Бертран Мельмендье присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом адвокат заявил на пресс-конференции.

Он отметил, что подписал договор о правовой защите лидера оппозиции. Также адвокат дал свою оценку событиям, происходящим вокруг Медведчука и в Украине в целом.

"Конечно, я уважаю суверенитет Украины и ту справедливость, которая должна быть, поэтому мы не будем глубоко и подробно углубляться в детали процедуры, но конечно мобильно буду следить, как соблюдаются буквы закона и права в Украине. То, что мы сейчас видим - это авторитарный тоталитаризм, который мы наблюдаем в политической системе Украины. Это нас волнует. Мы будем изучать, насколько целесообразно то уголовное производство, начатое против Медведчука и на сколько это все соответствует ЕС и букве европейского закона. Мы также будем сотрудничать с общественными организациями, и представлять Медведчука на европейской арене и в частности в Европейском суде по правам человека. Как вы знаете, Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека, в частности 14 статью и поэтому конечно страна нужно соблюсти то, что она написала. К сожалению, мы сейчас наблюдаем обратное. Именно важность ЕС очень необходима сейчас здесь. ЕС не может наказывать Россию из-за дела Навального и в то же время не видеть, что происходит с господином Медведчуком. Мы также сотрудничаем с коллегами из Соединенного Королевства и Америки для того, чтобы подробнее изучить это дело. Наша цель-это глубже изучить ситуацию с помощью европейских специалистов, чтобы понять, на самом ли деле происходит нарушение прав в Украине", - добавил адвокат.

Напомним, доктор юридических наук Бертран Мальменьдье изучал право, медицину и философию в Лионе, Женеве и Берлине и в 2000 г. защитил докторскую диссертацию в области истории публичного права. После длительного периода исследовательской и учебной работы в Институте политологии, государственного и административного права свободного университета Берлина (проф. д-р Граф фон Песталоцца) в 1997 году получил статус адвоката и в 2002 году основал собственное Адвокатское бюро.

Ранее член Европарламента от Германии, который входит в подкомитет по вопросам прав человека, доктор Максимилиан Кра заявил, что арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, закрытие телеканалов по указанию президента Владимира Зеленского на фоне коррупции и олигархического правления – противоречит европейским стандартам и политике.

Как сообщалось, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили Виктору Медведчуку новое подозрение. Новые обвинения касались поставок топлива из неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.