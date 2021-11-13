Украина Как не попасть на крючок к мошенникам: в Новой почте отреагировали на новую аферу с посылками

2021-11-13 13:30

Компания "Новая почта" обратилась к своим клиентам и призвала их быть бдительными после того, как стало известно о новом способе мошенничества с использованием услуг компании. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Новой почты.

"Нам очень жаль, что наш клиент стал жертвой мошенников. К сожалению, эта схема не нова. Мошенники пользуются тем, что люди не всегда помнят о своих заказах и не знают мог ли кто-то прислать им посылку. Мы призываем наших клиентов быть бдительными и соблюдать ряд правил, чтобы не попасть на крючок к мошенникам", - говорится в сообщении.

Также в компании озвучили те самые правила:

если вы подозреваете, что кто-то из родных мог вам отправить посылку - свяжитесь с ним и убедитесь, что это действительно так;

придя в отделение не оплачивайте сразу посылку, особенно если вы не знаете отправителя или не помните, что заказывали что-либо. Распакуйте ее, посмотрите содержимое. Если вы это не заказывали и не хотите платить за это - просто скажите об этом оператору отделения.