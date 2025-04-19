ВОЙНА В Украине ГБР раскрыла аферу офицера Минобороны, который торговал удобными должностями

2025-04-19 11:33

Сообщено о подозрении действующему офицеру одного из Центров Министерства обороны Украины, который организовал схему незаконного бронирования военнообязанных, сообщает ГБР.

Отмечается, что за деньги офицер устраивал своих "клиентов" на гражданские должности в структуре Центра и других подразделениях Минобороны. На основании соответствующих приказов мужчины получали выписки о назначении и справки о бронировании. В дальнейшем эти данные вносились в Единый государственный реестр военнообязанных Обериг.

Благодаря связям и служебным полномочиям фигурант имел влияние на должностных лиц ТЦК, которые и вносили соответствующие сведения в реестр.

Стоимость таких "услуг" составляла от 8 до 10 тысяч долларов США. Деньги офицер получал наличными, на банковские карты или в криптовалюте.

Устроенные "сотрудники" фактически никогда не выходили на работу и не выполняли никаких обязанностей. В настоящее время следователи проверяют подлинность приказов о назначении и выясняют, могли ли эти лица еще и получать заработную плату.

По предварительным данным, услугами злоумышленника могли воспользоваться как минимум 50 человек.

Офицера задержали во время получения 8 тысяч долларов США. Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, совершенном повторно.

Проведены обыски по местам проживания фигуранта, его сообщников, должностных лиц ТЦК и "клиентов". Изъяты документы о бронировании, переписка и другие доказательства получения взяток.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается. Устанавливается полный круг причастных к сделке, в том числе среди должностных лиц Минобороны, Вооруженных Сил Украины, ТЦК и правоохранительных органов.