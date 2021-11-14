Зубченко: Если Украина просит у Донбасса уголь, тогда Медведчука нужно не осуждать, а наградить орденом

2021-11-14 12:51

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе подтвердила, что выдвинула предложение непризнанной ЛНР о поставках угля с неподконтрольной территории Донбасса. Но в таком случае украинская власть должна не обвинять главу политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в организации поставок угля с неподконтрольного Донбасса, а наградить орденом "За заслуги". Об этом написал в своей статье политический публицист Александр Зубченко, сообщает Форум.

"Некая Мария Ковшарь из "так называемой делегации так называемой "ЛНР" заявила о "желании Киева закупать энергоресурсы, в частности уголь, на неподконтрольных территориях", – сообщил публицист.

В связи с этим Зубченко напомнил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов на пресс-конференции озвучили обвинения против Медведчука как раз за организацию поставок угля с украинского Донбасса.

"Так вот, как можно намекать даже на саму возможность торговли с неподконтрольными территориями, если по этому недоказанному факту было возбуждено дело о государственной измене? Мы помним брифинг Венедиктовой (прокурорша) и Баканова (глава СБУ), которые рассказали о Викторе Медведчуке и его "государственной измене" за то, что он якобы организовал поставки угля с неподконтрольного Донбасса в 2015 году", – отметил журналист.

Но в таком случае, аргументировал Зубченко, получается, что Медведчук спасал страну.

"И вот теперь получается, что Медведчук спасал страну? Или, как выражаются члены украинской делегации в ТКГ, не допустил "ухудшения социально-экономической ситуации как на подконтрольной территории Луганской области, так и на временно оккупированной", – аргументировал публицист.

А значит, резюмировал Зубченко, украинская власть должна не обвинять Медведчука, а наградить орденом "За заслуги".

"Формально опровергли, но фактически подтвердили. Следовательно, Медведчука надо выпускать из-под домашнего ареста и награждать его орденом за заслуги перед нацией. Интересная, знаете ли, метаморфоза происходит с официальными руководителями нации. Когда припрет, то и Лукашенко уже не совсем диктатор, и уголь из "ЛНР" и "ДНР", оказывается, очень нужен", – заключил политический публицист Александр Зубченко.

9 ноября пресс-секретарь делегации ЛНР в Трехсторонней контактной группе Мария Ковшарь сообщила о желании Киева закупать энергоресурсы на неподконтрольных территориях. По словам Ковшарь, 9 ноября на заседании подгруппы по экономическим вопросам украинская сторона попросила обсудить тему коммерческих поставок электроэнергии и угля из Донбасса в Украину.

В свою очередь, представитель непризнанной ЛНР в ТКГ Владислав Дейнего заявил, что "республики" готовы к обсуждению.

Украинская делегация в ТКГ в своем Telegram-канале фактически подтвердила эту информацию, мотивировав свою просьбу "недопустимостью ухудшения положения наших граждан по обе стороны линии разграничения".

"Представители украинской делегации указали на недопустимость ухудшения положения наших граждан по обе стороны линии разграничения, что прямо противоречит духу и букве Нормандских и Минских соглашений. А дальше заработала машина российской пропаганды. Украинская делегация выражает надежду, что благополучие луганчан с обеих сторон линии разграничения остается приоритетами для ТКГ", – говорится в публикации на странице Telegram-канала.