Коронавирус Украина вышла на плато заболеваемости COVID, ситуация стабилизируется, - Шмыгаль

2021-11-15 18:40

 

По состоянию на середину ноября Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19. Сейчас началось движение по стабилизации ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что на селекторном совещании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тысяч новых случаев, а неделей ранее - 152 тысяч. Кроме того, на сегодня заняты 50 962 койки в больницах против 51 700 на прошлой неделе. А госпитализировали за минувшую неделю 30 000 человек, а неделей ранее - 34 000.

По словам Дениса Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение по стабилизации ситуации.

Отметим, сегодня министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Украина проходит пик пандемии COVID.

Напомним, ранее был назван крупный город Украины, в котором за минувшие сутки вообще не выявили новых случаев коронавируса.

subscriber subscriber

Еще по теме

Столтенберг объяснил, почему Украина еще не в НАТО

2021-11-15 17:00

Украина попросила у США ракеты Гарпун - СМИ

2021-11-15 16:20

Украинские пограничники задержали группу нелегалов около границы с Польшей

2021-11-15 14:45

Вакцинация на выходных замедлилась, какие препараты сегодня пользуются наибольшим спросом

2021-11-15 14:11

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Украина вышла на плато заболеваемости COVID, ситуация стабилизируется, - Шмыгаль

2021-11-15 18:40

Украину исключили из зеленого списка ЕС: куда и как можно полететь в ноябре-декабре

2021-11-15 17:30

Вакцинация на выходных замедлилась, какие препараты сегодня пользуются наибольшим спросом

2021-11-15 14:11

В Украине на выходных снизилось число новых случаев COVID-19, но смертность остается высокой

2021-11-15 11:46
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Украина вышла на плато заболеваемости COVID, ситуация стабилизируется, - Шмыгаль 2021-11-15 18:40
Украину исключили из зеленого списка ЕС: куда и как можно полететь в ноябре-декабре 2021-11-15 17:30
Вакцинация на выходных замедлилась, какие препараты сегодня пользуются наибольшим спросом 2021-11-15 14:11
В Украине на выходных снизилось число новых случаев COVID-19, но смертность остается высокой 2021-11-15 11:46