Коронавирус Украина вышла на плато заболеваемости COVID, ситуация стабилизируется, - Шмыгаль

2021-11-15 18:40

По состоянию на середину ноября Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19. Сейчас началось движение по стабилизации ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что на селекторном совещании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тысяч новых случаев, а неделей ранее - 152 тысяч. Кроме того, на сегодня заняты 50 962 койки в больницах против 51 700 на прошлой неделе. А госпитализировали за минувшую неделю 30 000 человек, а неделей ранее - 34 000.

По словам Дениса Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение по стабилизации ситуации.

Отметим, сегодня министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Украина проходит пик пандемии COVID.

Напомним, ранее был назван крупный город Украины, в котором за минувшие сутки вообще не выявили новых случаев коронавируса.