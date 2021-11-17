Курьезы фото 19-летний житель Волыни купил в интернете права, а потом заявил в полицию, что Дія их не отображает

2021-11-17 09:21

Житель Волыни купил в интернете поддельное водительское удостоверение, а затем позвонил в полицию и пожаловался, что не может найти его в электронном сервисе государственных услуг Дія.

"Патрульные получили сообщение о мошенничестве. Заявитель позвонил по телефону на линию 102 и сообщил, что через сеть интернет заказал себе водительские удостоверения категории А, предварительно перечислив средства в сумме 1000 гривен. Затем "документ" он забрал в отделении почты в Луцке, и оплатил еще 3000 гривен. Также его удивил тот факт, что "документ" отсутствует в приложении Дія", - сообщает пресс-служба патрульной полиции Волынской области.

Заявителем оказался 19-летний местный житель. Правоохранители проверили его водительское удостоверение и обнаружили что оно имеет признаки подделки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.