Жизнь В Украине зарегистрированы первые браки по видеосвязи через приложение Дія

2024-06-25 13:35

Зарегистрированы первые браки в Дії - посредством видеосвязи. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Брак по видеосвязи - это буквально и без преувеличений революция в сфере государственных услуг, и в эти выходные три пары расписались в Дії. Бета-тест - это всегда трепетно ​​и ответственно, поэтому команда Дії провела в цифровом ГРАГСе выходные", - пишет Федоров.

Сообщается, что первыми влюбленными, женившимися таким образом, стали военнослужащий и народный депутат Роман Лозинский и специалистка по социальным и поведенческим коммуникациям, преподавательница УКУ Светлана Киселева.

"Пара была вместе во время росписи, потому что, кроме любви друг к другу, имеет страсть к инновациям. Поэтому поженились в Дії первыми как настоящие early adopters (первенствующие, - ред.). Сначала мы думали, что ключевая аудитория услуги - пары на расстоянии, а Роман и Светлана придумали другое применение сервиса - объединили онлайн-церемонию и офлайн-свадьбу. Берите на заметку", - говорится далее в сообщении.

Федоров добавляет, что в общей сложности на бета-тест записались 2,5 тысячи пар, а вскоре сервис будет доступен всем.

"Украина - первая страна в мире, где не нужно будет ходить в ГРАГС, чтобы сказать любимому человеку "да". Первая страна в мире, которая позволяет жениться даже паре на расстоянии. Независимо от того, расстояние измеряется городами или материками. Создавайте свои семьи, любите друг друга и преумножайте свою любовь. Цифровизируем все, даже любовь", - отметил министр.

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