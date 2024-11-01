Жизнь Приложение Дія стало одним из лучших изобретений года по версии американского журнала Time

2024-11-01 12:29

Американское издание Time признало украинское приложение цифровых услуг Дія одним из лучших изобретений года. Такое признание Дії принесла запущенная осенью функция Брак онлайн. Об этом говорится в материале журнала.

С сентября граждане Украины могут жениться необычным способом: через общегосударственное приложение Дія, которое насчитывает более 20 млн пользователей.

"Система проста, хотя и неромантична: один партнер делает предложение через приложение, а другому посылается уведомление. Если вторая сторона ответит "да" в течение 14 дней, они согласовывают дату свадьбы в видеозвонке вместе с официальным представителем на платформе Webex", – пояснили журналисты.

Список Best Inventions от журнала Time ежегодно выделяет 200 новаторских решений, изменяющих мир, делают его лучше, удобнее, безопаснее и даже немного веселее.

Функция была разработана, чтобы помочь многим украинским парам, физически расставшимся из-за вторжения России, продолжать свою жизнь. Более 1,1 млн украинцев сделали предложение за первый месяц его появления, и за это время поженились 435 пар, говорится в материале.

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