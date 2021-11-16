Украина фото Украинские военные захватили российский беспилотник, который пересек линию разграничения на Донбассе

2021-11-16 12:10

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил с помощью средств радиоэлектронной борьбы был перехвачен вражеский БПЛА, пересекший линию разграничения в Донецкой области. 

"Вражеский летательный аппарат внешних повреждений не получил. Украинские военные уже идентифицировали захваченный беспилотный самолет противника. Им оказался БПЛА, принадлежащий российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу Орлан-10, предназначенному для ведения разведки и корректировки огня артиллерии", - Об этом сообщает пресс-служба Штаба ООС.

Отмечается, что Орлан-10 производит российское ООО Специальный технологический центр в Санкт-Петербурге и данный БПЛА стоит исключительно на вооружении ВС РФ.

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