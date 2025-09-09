ВІЙНА В Україні Польські прикордонники повідомили про виявлення уламків неопізнаного БПЛА

2025-09-09 11:30

В районі прикордонного переходу Тереспіль у Полатичі недалеко від кордону з Білоруссю польські прикордонники повідомили про виявлення уламків неопізнаного літаючого об'єкта. Про це повідомляє поліція міста Бяла-Подляска у Facebook.

Зазначається, що унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція забезпечує безпеку місця виявлення.

За даними PAP, уламки виявлено на кукурудзяному полі.

Як відомо, Польща регулярно піднімає бойову авіацію під час ракетних обстрілів України. При цьому не збивають не тільки російські ракети над Україною, але й повітряні цілі, які залітають до Польщі.

Нагадаємо, у Люблінському воєводстві Польщі розбився невідомий безпілотник, який ймовірно перевозив контрабанду.

 

