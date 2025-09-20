Світ Залізний промінь: Ізраїль завершив розробку нової лазерної зброї, здатної збивати безпілотники

2025-09-20 11:33

Міністерство оборони Ізраїлю завершило розробку нової лазерної зброї, здатної збивати безпілотники. Бойовий лазер з назвою Залізний промінь має потужність 100 кіловат. Про це повідомляє Вloomberg.

Він продемонстрував під час випробувань, як може ефективно перехоплювати дрони. Проте точні показники ефективності нової системи не розголошуються.

Новий лазер позиціонують як бюджетну альтернативу традиційним ракетним системам: одне перехоплення коштує менше 5 доларів. Тоді як запуск однієї стандартної ракети обходиться в десятки тисяч доларів.

Проте нова система має кілька обмежень, зокрема, вона неефективна в умовах хмарної погоди.

Найближчими місяцями Залізний промінь стане частиною багаторівневої системи ПРО, доповнивши Залізний купол.

Повністю інтегрувати його у національну систему протиповітряної оборони планується до кінця 2025 року.

Оголошення про Залізний промінь з’явилася після того, як прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу заявив, що внаслідок посилення ізоляції Ізраїль повинен прагнути незалежності у сфері безпеки.