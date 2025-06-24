Мир Ізраїльські військові прицільно атакували безпілотниками шість аеродромів в Ірані

2025-06-24 11:30

Ізраїльські військові атакували безпілотниками шість аеродромів в Ірані. Знищено 15 літаків і вертольотів. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

"В межах зусиль щодо розширення повітряної переваги над іранським небом, ЦАХАЛ завдав ударів по шести аеропортах іранського режиму у західному, східному та центральному Ірані. Удари були спрямовані на злітно-посадкові смуги, підземні ангари, літак-заправник та літаки іранського режиму F-14, F-5 та AH-1", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що ці повітряні засоби готувалися до протидії діям ВПС Ізраїлю та були знищені ще до зльоту. Також уражено злітні смуги і підземні ангари, що значно обмежило здатність іранських ВПС діяти з цих баз.

У свою чергу Іран вчергове запустив ракети по Ізраїлю. В країні оголосили повітряну тривогу.

Як відомо, з 13 червня ЦАХАЛ проводить військову операцію проти Ірану, основною метою якої є знищення іранських об'єктів, задіяних у збагаченні урану та потенційному виробництві ядерних боєголовок у майбутньому.