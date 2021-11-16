Курьезы В Луцке во время дистанционного онлайн-урока пятиклассникам показали порно

2021-11-16 15:47

В нескольких школах Луцка во время онлайн-обучения пятиклассников транслировали видео для взрослых, сообщили СМИ.

К онлайн-уроку присоединились посторонние люди, которые громко смеялись и ругались. Расследованием инцидента занимается киберполиция. В департаменте образования уточнили, что неизвестные лица участвовали в дистанционных занятиях под никнеймами отдельных школьников.

Как отметил программист Андрей Божко, произошедшее может быть связано с неким шпионским программным обеспечением, или "происками" пользователя, который специально раздал учетные записи.

Многие родители выразили обеспокоенность, так как большинство школьников занимаются уроками самостоятельно.