Спорт Александра Петракова официально утвердят на посту главного тренера сборной - решение принято

2021-11-17 09:40

Сборная Украины пробилась в плей-офф отбора ЧМ-2022, обыграв в заключительном туре национальную команду Боснии и Герцеговины (2:0).

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что исполняющий обязанности главного тренера команды Александр Петраков официально утвердят на посту наставника "желто-синих".

"Мы готовили такую замечательную историю как утверждение Александра Петракова главным тренером - без и.о. На завтрашнем Исполкоме это будет предложено. Я уверен, что это будет поддержано. Это важная составляющая для игр плей-офф нашей команды", - отметил Павелко в эфире телеканалов Футбол.

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