Спорт Мы знаем, как против них играть: тренер сборной Бельгии – об Украине в плей-офф Лиги наций

2024-11-23 14:30

 

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско отреагировал на результаты жеребьевки плей-офф за место в дивизионе А Лиги наций, где его команда сыграет против Украины.

Цитирует тренера Het Laatste Nieuws.

Я действительно уверен, что в марте я все еще буду тренером сборной Бельгии. Я всегда говорил, что мы собираемся использовать Лигу наций для эксперимента. И все же в некоторых матчах мы показали, что готовы конкурировать с лучшими странами.

Мы знаем игроков сборной Украины, знаем, как против них играть. К тому же я теперь знаю и свою сильнейшую команду – я гораздо более мудрый тренер, чем до старта Лиги наций.

У нас были определенные неудачи, но сейчас главное – продержаться, чтобы мы могли поработать с одиннадцатью сильнейшими игроками в марте. Чтобы остаться в дивизионе А Лиги наций и обрести уверенность в квалификации к чемпионату мира. Потому что это будет наша большая цель: быть на чемпионате мира-2026", – сказал Тедеско.

Напомним, Украина проведет номинально домашний матч против Бельгии 20 марта, а ответная игра состоится 23 марта.

Напомним, "сине-желтые" в последнем туре Лиги наций победили Албанию (2:1) и заняли 2 место в группе. Это позволило команде сразиться за выход в Дивизион А.

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