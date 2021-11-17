Детали Рохов назвал ключевую ошибку закона Зеленского о децентрализации

2021-11-17 14:46

Основатель Школы мэров, эксперт по децентрализации Руслан Рохов назвал ключевую ошибку законопроекта "Слуг народа" о децентрализации власти в Украине.

Об этом он рассказал, во время беседы с политологом, экспертом по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрием Романенко.

"Если пройтись по ключевым моментам, не политическим, а с точки зрения логического завершения реформы (децентрализации – ред.), то первое и ключевое – это то, что фактически создается новый институт — префекта, который, вроде бы, должен был наоборот создать лучшие условия для местного самоуправления, избавив самую сильную фигуру в украинской системе государственной власти – главу Госадминистрации – важных влияний, которые у него были", — сказал Рохов.

Как отметил эксперт, вместо того, чтобы законодательно сделать префекта просто контролером, который бы следил за законностью решений, закон о децентрализации давал ему практически неограниченную власть.

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Детали

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