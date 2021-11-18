Детали Юрий Загородний: Зеленский делает все, чтобы устранить с политической арены Медведчука, потому что тот знает, как принести мир и восстановить экономику

2021-11-18 17:27

Сегодня, 17 ноября, член Политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь, народный депутат Украины Юрий Загородний, выступая с трибуны Верховной Рады, обратился к украинскому народу.

"Уже пошел 10-й месяц, как НКВД имени Зеленского – Данилова, нарушая статьи 1, 15, 34, 106, 107 Конституции Украины, без суда и следствия закрыл 3 независимых рейтинговых телеканала – ZIK, NewsOne и "112 Украина".

Этим решением власти начали террор – наступление на свободу слова и внесудебную расправу над оппозицией.

Почти каждое СМИ подвергалось притеснениям и угрозам.

И только два телеканала, как оказалось, не ощущают давления: это карманный канал "ДОМ", ставший форпостом пропаганды Офиса Президента, и известный канал одного олигарха, который привел Зеленского к власти и которого Зеленский не считает олигархом, всячески оберегая от санкций.

Зато противозаконным, антиконституционным способом Зеленский ввел санкции против председателя Политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука.

Почему? Потому что в январе этого года Оппозиционная платформа - За жизнь опережала партию "Слуга народа" на 9,5%. Потому что ОПЗЖ имеет четкие, а главное ‒ реальные планы, как остановить конфликт на Донбассе, уменьшить тарифы, восстановить экономику, обеспечить население вакциной собственного производства, повысить благосостояние граждан.

Именно поэтому Зеленский делает все, чтобы устранить с политической арены Виктора Медведчука.

Народ уверяли – после санкций все в стране изменится к лучшему.

Прошло 9 месяцев. Сфабрикованные Бакановым и Венедиктовой дела разваливаются на глазах. Но стали ли за это время лучше жить рядовые граждане?

Дорогие украинцы, ответьте только на несколько вопросов.

Подешевели ли газ, бензин и дизтопливо? Нет, они катастрофически выросли в цене. Уменьшились ли цены, тарифы? Стали ли вы жить лучше?.. Думаю, каждый сам ответит на этот вопрос, открыв холодильник.

Как видим, дешевый газ, электричество и горючее существуют только в воображении Зеленского и его "слуг". Так же как гречка по 12 грн и мясо по 50.

Недавно мы услышали очередное заявление Данилова о жесткой президентской республике.

Я объясню, что это значит.

Зеленский, ставший лидером антирейтинга среди украинских политиков (его работой недовольны 65% украинцев), мечтает установить в Украине офисно-президентскую форму правления, где больше не будет разделения на исполнительную и законодательную власть.

Где вместо судебной власти будет СНБО, не будет четвертой власти – независимых медиа.

Украинцы, пришло время прозрения! Все те, кто, как и я, голосовал за Зеленского, должны признать, что мы ошиблись.

Украина мечты Зеленского ограничилась его ближайшим окружением. А украинскому народу стало жить гораздо хуже: 71% украинцев говорят – Украина развивается в неправильном направлении.

Поэтому теперь пора строить страну не для мечтаний, а для жизни – социально защищенную, справедливую, демократическую, единую Украину. Украину для всех нас и будущих поколений".

Источник: 112.ua