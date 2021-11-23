Коронавирус Поможет только локдаун: названы сроки новой волны COVID-19 в Украине

2021-11-23 17:40

 

В Украине новая волна заражений COVID-19 может начаться сразу после Нового года и будет зависеть от двух факторов.

Об этом заявил 23 ноября руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Ситуация в стране будет зависеть от вспышки коронавируса в Европе, а также ограничений и запретов, которые будут действовать в Украине.

По словам Ганиченко, если в стране не введут локдаун, то волна начнется в январе. Локдаун поможет выиграть время и тогда волна начнется приблизительно в середине февраля.

Большое значение будет иметь решение властей об условиях карантина в период новогодних и рождественских праздников.

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Поможет только локдаун: названы сроки новой волны COVID-19 в Украине 2021-11-23 17:40