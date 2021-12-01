Детали Что собой представляют серьги конго, кому они подойдут

2021-12-01 13:25

Серьги-кольца неизменно становятся главными акцентами в образе. Они вызывают ассоциации с африканскими страстями, мысленно переносят в сухие пустыни. По виду конго – обычные круглые серьги в форме кольца. Но они на 100% уникальные, особенные, отсылают к африканской этнике и жизни древних племен. Вы можете посмотреть, как выглядят золотые серьги кольца на Gold.UA. Интернет-магазин предлагает широкий перечень моделей на любой вкус и бюджет. Все они идут с описаниями, ценами.

По умолчанию кольца составляют основу образа в этническом стиле. Но вы можете носить такие серьги с деловыми костюмами, вечерними платьями. Главное не забывать, что такие украшения всегда выглядят необычно и претенциозно, не остаются без внимания. Ваша задача – составить гармоничный, целостный образ.

Особенности конго

Сережки конго имеют форму колец и совершенно разные размеры. Они могут быть маленькими и крупными, с плоским и круглым сечением, рифлеными, матовыми, гладкими, со вставками и без.

Строгих требований нет – главное, чтобы конкретная модель красиво смотрелась именно на вас, скрывала недостатки и подчеркивала достоинства внешности. А понять это поможет только примерка. Стоимость сережек конго зависит от сложности исполнения изделия, его размеров и, соответственно, массы.

Один край изделия – это тонкий наконечник, другой – небольшая трубочка. Для застегивания серьги нужно вставить наконечник в трубочку. В итоге получится иллюзия кольца замкнутого типа – загадка, как оно вообще очутилось в женском ушке!

Типы застежек

Конго с английскими застежками практически не встречаются, хотя данный тип считается наиболее востребованным в ювелирном деле. Конструктивные особенности круглых сережек фактически не совместимы с английскими застежками. Зато замочек в виде кольца подходит идеально. Золотой острый штырек вставляется в тонкую трубочку с другого конца. Есть также гвоздики – они имеют вид штырька со специальным круглым компонентом и отдельным отверстием. Задача девушки – насадить окружность металла на штырек до щелчка.

Итальянские замочки обычно встречаются на дизайнерской бижутерии, а не золотой ювелирки. Для фиксации серьги в ухе нужно будет попасть штырьком в круглую петлю специальной формы. Встречаются на конго булавки и скобы. Выбор определенного варианта – просто дело вкуса.

Принципы сочетаемости

Сережки конго, в отличие от многих других моделей, подходят абсолютно всем. Классические круглые сережки гармонично дополнят внешность, независимо от формы лица и цветотипа.

В продаже встречаются маленькие колечки и массивные крупные изделия. Классический вариант конго – это всегда аксессуар в стиле кэжуал. Носить его можно с хвостом, распущенными локонами, длинными волосами и задорной мальчишеской стрижкой. Если выберете фантазийные изделия, не прячьте их за волосами. Самые простые сережки как раз интересно смотрятся в переплетении с локонами.

На каждый день стоит брать небольшие сережки-колечки. Они гармонично сочетаются с разными нарядами. Для дерзкого лука идеально подойдут изделия крупного диаметра. Они привносят в образ дух свободы и дерзости. Романтичным барышням стоит присмотреться к очень крупным или, напротив, маленьким конго.