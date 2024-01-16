Жизнь Как избежать отключения электроэнергии за коммунальные долги — есть всего один способ

2024-01-16 14:32

В Україну повернулися нарахування пені, примусове стягування боргів і навіть відключення за несплату комунальних послуг, а тому тим, хто має велику заборгованість за електроенергію вже кілька місяців, варто приготуватися.

Таку думку висловив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко,— передає telegraf.com.ua.

За його словами, насамперед нововведення торкнеться споживачів із заборгованостями "з чотирма нулями".

Cпоживача буде проінформовано про наявність заборгованості, і якщо хоча б часткової її оплати не буде, то боржників відключатимуть через місяць.

Попенко додав, що щоб споживача не відключили, необхідно сплатити хоча б третину заборгованості, якщо вона місячна. Однак якщо вона є вже кілька років, то треба буде погасити більшу її частину.

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Индексация пенсий: кто останется без повышения в марте 2024-01-15 19:15