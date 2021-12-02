Партия бронетранспортеров российского производства БТР-82А поступила на вооружение 120-й механизированной бригады Вооруженных сил Беларуси, сообщает белорусская телекомпания ВоенТВ.
"Первая поставка новых БТРов состоялась в сентябре, еще одна ожидается с недели на неделю", – говорится в репортаже.
По данным телекомпании, новые БТР-82А российского производства также поступили на вооружение 6-й механизированной бригады вооруженных сил Беларуси, а также в 72-й объединенный учебный центр и в военную академию.