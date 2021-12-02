Политика фото В Беларусь прибыла новая партия российской бронетехники

2021-12-02 15:15

Партия бронетранспортеров российского производства БТР-82А поступила на вооружение 120-й механизированной бригады Вооруженных сил Беларуси, сообщает белорусская телекомпания ВоенТВ.

"Первая поставка новых БТРов состоялась в сентябре, еще одна ожидается с недели на неделю", – говорится в репортаже.

По данным телекомпании, новые БТР-82А российского производства также поступили на вооружение 6-й механизированной бригады вооруженных сил Беларуси, а также в 72-й объединенный учебный центр и в военную академию.

 

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фото В Беларусь прибыла новая партия российской бронетехники 2021-12-02 15:15
Польша категорически отвергла предложения Еврокомиссии по мерам выхода из миграционного кризиса 2021-12-02 14:03
США предложили свою помощь в урегулировании конфликта на Донбассе 2021-12-02 11:11