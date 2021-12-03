Украинские метеорологи предупреждают об ухудшение погодных условий в пятницу, 3 декабря, в трех областях страны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По данным УкрГидрометцентра, 3 декабря в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях значительный снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
В Карпатах - сильный снег (II уровень опасности, оранжевый).
Спасатели предупреждают, что из-за непогоды может быть затруднено движение автотранспорта.