Украина КАРТА Сегодня ожидается резкое ухудшение погодных условий - на западные области обрушится снегопад

2021-12-03 13:11

Украинские метеорологи предупреждают об ухудшение погодных условий в пятницу, 3 декабря, в трех областях страны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным УкрГидрометцентра, 3 декабря в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях значительный снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В Карпатах - сильный снег (II уровень опасности, оранжевый).

Спасатели предупреждают, что из-за непогоды может быть затруднено движение автотранспорта.

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