Жизнь Непогода идет в Украину: синоптик прогнозирует мокрый снег, снежную крупу и сильный ветер

2024-10-30 17:37

Во второй половине недели погода в Украине испортится. Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует похолодание, ночью кое-где уже будет "минус", а также дожди, мокрый снег, снежную крупу и сильные порывы ветра.

Погода 31 октября

В конце октября, по его данным, ночью в западных регионах, а днем на большей части территории страны, кроме южных областей, пройдут небольшие кратковременные дожди. На Левобережье днем местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Ночью будет +5...+10 °С, на востоке 0...+3 °С. Днем воздух еще прогреется до +10...+15 °С, а в Одесской области и в Крыму будет до +17 °С.

Погода 1 ноября

В пятницу, по данным Кибальчича, небольшие дожди пройдут ночью на крайнем востоке, в Приазовье и Крыму. днем осадки ожидаются в северо-западных областях. Ветер будет 7-12 м/с, в большинстве областей, кроме южной половины, днем порывы усилятся до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, в северных и восточных областях похолодает до -3...+2 °С. Днем еще будет относительно тепло, +9...+14 °С, а в юго-западных областях местами +15...+18 °С.

Погода 2 ноября

"В субботу, 2 ноября, под влиянием активного циклона ожидается неустойчивая и ветреная погода. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Днем в северных и местами западных областях возможен небольшой мокрый снег и снежная крупа", - прогнозирует Кибальчич.

Ветер будет северо-западный, 9-14 м/с, а его порывы будут достигать 17-22 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +6...+11 °С, а в западных и северных областях будет еще холоднее - всего +2...+7 °С.

Погода 3 ноября

В конце недели ночью будет без существенных осадков, а днем в северных и западных областях пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер западный еще будет 7-12 м/с, ночью отдельные порывы 15-17 м/с. Температура ночью упадет до -3...+2 °С, а днем по всей Украине ожидается лишь +2...+7 °С.

Похолодание в Украине

Об ухудшении погоды в Украине предупреждает и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, с 1 ноября в Украине усилится ветер, а в течение 2 и 3 числа ожидается резкое и ощутимое похолодание.