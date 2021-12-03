Курьезы фото Самое убогое подношение: подаренная Норвегией главная елка Лондона стала предметом насмешек

2021-12-03 17:31

В Лондоне установили рождественскую елку, подаренную мэрией норвежского Осло. Она стала объектом насмешек. Фото елки опубликовал в Twitter британский политик Дэвид Кортен.

"Рождественская елка в Лондоне 2021 года - самое убогое и грязное подношение, которое я когда-либо видел", - говорится в подписи к фото.

Осло каждый год традиционно дарит Лондону рождественскую елку в знак благодарности за поддержку во Второй мировой войне.

В этом году лондонцам не понравился внешний вид дерева, это стало поводом для насмешек.