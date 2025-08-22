Спорт Друга спроба: Лондонський Тоттенгем пропонує 80 млн євро за вінгера Ман Сіті Савіньо

2025-08-22 13:30

Лондонський Тоттенгем має намір зміцнити свою атакувальну лінію.

Як повідомляє Globo Esporte, "шпори" планують зробити нову пропозицію щодо переходу Савіньо. Сума угоди становитиме 80 мільйонів євро.

Зазначається, що клуб із столиці вирішив зосередитися на бразильському гравцеві після того, як не зміг підписати Еберече Езе.

Нагадаємо, цього трансферного сезону зірка Тоттенгема став найдорожчим трансфером в історії МЛС - після десяти років в Англії Сон Хин Мін приєднався до Лос-Анджелеса. Контракт з гравцем розрахований до кінця 2027 року.

