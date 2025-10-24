Курйози У Лондоні жінка отримала екологічний штраф за те, що вона вилила залишки кави у каналізаційний люк

2025-10-24 13:30

У Лондоні 40-річну Бурчу Єсілюрт оштрафували на 150 фунтів стерлінгів за те, що вона вилила залишки ранкової кави у каналізаційний люк, чекаючи автобус біля станції Річмонд.

Як повідомляє The Guardian, жінка вважала, що просто утилізує залишки напою, однак до неї підійшли троє правоохоронців і вручили повідомлення про штраф.

"Я помітила, що мій автобус наближається, тому просто вилила залишки. Це було небагато – всього трохи. Як тільки я обернулася, троє чоловіків, співробітники правоохоронних органів, побігли за мною і відразу ж зупинили. Я думала, що це стосується автобуса. Я не мала уявлення, що виливати рідину в каналізацію – це незаконно. Це було справжнім шоком", - розповіла Єсілюрт в коментарі BBC.

Поліцейські пояснили, що вона порушила статтю 33 Закону про охорону навколишнього середовища 1990 року, яка забороняє будь-які дії, що можуть забруднити землю або воду.

Жінка назвала ситуацію "несправедливою" і зазначила, що на місці не було жодних попереджувальних знаків. Після інциденту вона подала офіційну скаргу до міської ради Річмонд-на-Темзі, закликавши встановити чіткіші правила для громадян.

У раді заявили, що співробітники діяли професійно й що штраф накладено відповідно до політики міста:

"Ми прагнемо захищати водойми Річмонда і підтримувати вулиці нашого району чистими і безпечними. Заходи з примусового виконання застосовуються тільки в разі необхідності, і мешканці, які вважають, що штраф був накладений неправильно, можуть подати запит на перегляд", - йдеться у заяві.

Штраф може бути зменшений до 100 фунтів, якщо його сплатити протягом 14 днів.