Спорт Украинский голкипер Андрей Лунин может покинуть Реал и перейти в Астон Виллу

2025-05-07 13:34

Украинский голкипер Андрей Лунин может сменить клубную прописку на Лондон. Согласно информации Defensa Central, английский клуб Астон Вилла проявляет интерес к перспективному вратарю.

Главный тренер команды Унаи Эмери лично заинтересован в переходе украинского голкипера. Лунин рассматривается в качестве возможной замены аргентинскому вратарю Эмилиано Мартинесу, который, по слухам, может покинуть клуб предстоящим летом.

В этом сезоне Лунин принял участие в 12 матчах за Реал, пропустив 19 голов и сохранив свои ворота "сухими" в четырех из них.