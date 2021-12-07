Коронавирус В Украине зарегистрировали новейший препарат против туберкулеза

2021-12-07 20:40

 

Благодаря этому препарату удастся сократить количество применений сильнодействующих лекарств до 3 приемов с более коротким сроком

В Украине зарегистрировали новейший препарат против туберкулеза "Претоманид". Благодаря данному лекарству можно спасти жизни тысячи тяжелобольных людей в стране.

Как сообщили в пресс-службе МОЗ, благодаря этому препарату удастся сократить количество применений сильнодействующих лекарств до 3 приемов с более коротким сроком.

По данным ведомства, внедрение "Претоманида" в Украине ставит на шаг ближе к самому ценному - сохранению жизни около 1300 людей с устойчивыми формами туберкулеза, а также возможности эффективно лечить не менее 90% людей с туберкулезом в соответствии с рекомендованным целевым показателем ВОЗ.

В то же время "Претоманид" поможет снизить уровень распространения и смертности от устойчивого туберкулеза. Сегодня Украина стала пятой страной в мире, которая разрешила использование новейшего препарата.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение "Претоманида" еще в 2020 году.

"Остается как можно быстрее провести все необходимые процедуры для доступа пациентов к жизненно необходимому лекарственному средству", - добавляет пресс-служба.

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Выпущен первый ПЦР-тест, способный определять штамм коронавируса Омикрон 2021-12-07 14:27
Конституционный суд Словении вынес решение по принудительной вакцинации чиновников 2021-12-07 13:48