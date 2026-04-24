Світ Трамп підписав указ, який значно спрощує доступ військових ветеранів до психотропних препаратів

2026-04-24 10:29

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який прискорить доступ до медичних досліджень і лікування на основі психоделічних препаратів, повідомило Reuters.

Зазначається, що Управління з контролю за продуктами і ліками США має, зокрема розглянути можливість застосування ібогаїну, який, за даними ветеранських організацій, може допомагати в лікуванні посттравматичного стресового розладу.

Під час заходу в Овальному кабінеті федеральні посадовці заявили, що реформи можуть відкрити шлях до визнання медичного застосування таких препаратів після успішних клінічних випробувань.

Трамп також оголосив про виділення 50 млн доларів на федеральні дослідження ібогаїну.

Під час церемонії підписання указу він заявив, що дізнався про ібогаїн нещодавно.

"Я чув про це трохи протягом останнього року... раніше я про це нічого не чув. Це було майже табу. Це більше не табу", – сказав він.

Ібогаїн – речовина, отримана з африканського чагарнику, – у США віднесений до категорії наркотиків із високим ризиком зловживання. Водночас у деяких країнах, зокрема в Мексиці, діють центри лікування з використанням цієї речовини.