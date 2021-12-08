Украина фото Последняя сессия горсовета: В Одессе протестующие штурмовали мэрию

2021-12-08 11:13

В Одессе сегодня, 8 декабря, проходит несколько митингов. Протестующие штурмовали здание горсовета. Об этом сообщает Новое Издание.

"В Одессе несмотря на дождь несколько десятков жителей вышли под здание горсовета. Там одновременно проходит сразу несколько митингов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня проходит последняя сессия горсовета Одессы в этом году.

Протестующие требуют встречи с мэром. Участники митингов выступают против хаотичной застройки города и обязательной вакцинации детей.

Также, протестующие штурмовали здание горсовета. При этом присутствовал нардеп Артем Дмитрук.

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