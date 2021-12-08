Детали "И нам тоже минималку подняли". "Слугам народа" повысили зарплаты "в конвертах"

2021-12-08 13:07

По информации "Страны", депутатам от "Слуги народа" увеличили зарплаты в конверте.

Если ранее минимальный уровень выплат составлял 15 тысяч долларов в месяц, то сейчас минимальные выплаты увеличили до 20 тысяч долларов.

При этом многие депутаты от "Слуги народа" получают гораздо большие суммы - десятки тысяч долларов в месяц.

Повышение зарплат связывают с появлением группы Разумкова и опасениями, что к ней могут присоединиться многие депутаты от "Слуги народа".

Также повышение зарплат в конвертах совпало по времени с ростом минимальной зарплаты в Украине с 6000 до 6500 гривен. Этот факт уже стал поводом для шуток между "слугами". Мол, "и нам тоже минималку подняли".

Напомним, что ранее "Страна" и другие СМИ уже неоднократно писали, что "слугам" Банковая платит "чёрным налом" суммы от 15 до 50 тысяч долларов в месяц в зависимости от занимаемой должности.

Недавно и народный депутат Антон Поляков (депутатская группа "За будущее) за несколько дней до своей смерти рассказал о том, как "слугам народа" раздавали деньги за голосование за закон об олигархах.

Также мы сообщали, что в 2019 году нардеп Анна Скороход подтвердила информацию "Страны" и заявила о выплате зарплат "черным налом" депутатам от "Слуги народа".

В октябре-2021 вопросом "серых" зарплат в провластной фракции занялась НАБУ.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский нарушил все сроки подписания закона о военных преступлениях и отказался отвечать журналистам о причинах "исчезновения" документа

2021-11-25 11:29

Аваков и Разумков дали показания о незаконности санкций СНБО против граждан Украины

2021-11-25 11:20

Рохов назвал ключевую ошибку закона Зеленского о децентрализации

2021-11-17 14:47

Зарубежные СМИ продолжают писать про незаконные обвинения против Медведчука, сфабрикованные украинскими спецслужбами

2021-11-15 13:21

Еще новости в разделе "Детали"

"И нам тоже минималку подняли". "Слугам народа" повысили зарплаты "в конвертах"

2021-12-08 13:07

Украинская армия при Зеленском слабее, чем в 2013 году. Вы до чего страну довели?

2021-12-08 12:32

Зеленский ведет страну и народ на заклание. Но долго это не продлится, Медведчук явно что-то знает

2021-12-08 12:07

Медведчук: Последние заявления Зеленского подтвердили выводы статьи Медведева об Украине

2021-12-08 12:04
Все статьи раздела "Детали"

Детали

"И нам тоже минималку подняли". "Слугам народа" повысили зарплаты "в конвертах" 2021-12-08 13:07
Украинская армия при Зеленском слабее, чем в 2013 году. Вы до чего страну довели? 2021-12-08 12:32
Зеленский ведет страну и народ на заклание. Но долго это не продлится, Медведчук явно что-то знает 2021-12-08 12:07
Медведчук: Последние заявления Зеленского подтвердили выводы статьи Медведева об Украине 2021-12-08 12:04