Детали Гуров: Заняв 5-е место в рейтинге, Медведчук показал, что его влияние в Украине сохранено несмотря на репрессии

2021-12-09 13:50

Пятая позиция председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука в рейтинге политического влияния свидетельствует о том, что его влияние в Украине сохранено, несмотря на репрессии.

"Не считая представителя большого бизнеса, из оппозиции представлен только Виктор Медведчук, что говорит о том, что это один из самых влиятельных оппозиционных политиков в стране. Вот и причина преследований Виктора Медведчука - это главный их конкурент. Несмотря на репрессии, он показал, что его влияние в стране сохранено", - подчеркнул политтехнолог и медиаэксперт Владислав Гуров

Гуров отметил, что не понимает решения власти отказываться от помощи помощью Медведчука, который мог бы заняться переговорами с Россией напрямую, вместо того, чтобы привлекать Джо Байдена и других политиков.

"То, что в рейтинге нет спикера и премьер-министра, яркий показатель того, в каком месте у нас находится парламентско-президентская республика и сам парламент. Он настолько низко прогнулся под Офисом президента, что даже страшно", - добавил заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Адвокат Андрей Доманский добавил, что в списке есть глава Службы безопасности Иван Баканов, и подчеркнул, что СБУ должна быть аполитической и выполнять функции непосредственно безопасности государства.

Напомним, популярный сайт "Телеграф" составил рейтинг самых влиятельных политиков 2021 года. Стоит отметить, что в первой пятерке рейтинга, кроме президента Владимира Зеленского, оказались представители его команды из Офиса президента и СНБО, бизнесмен Ринат Ахметов и лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.