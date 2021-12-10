Детали Дело Кузяры, от которого требовали дачи показаний против Медведчука, развалится в суде из-за множества нарушений, – адвокат

2021-12-10 17:20

Уголовное производство против бизнесмена Сергея Кузяры, которому предлагали дать "нужные" показания против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, развалится в суде, поскольку оно политическое и не имеет к юриспруденции никакого отношения.

Об этом в интервью Comments.ua заявил адвокат Кузяры Дмитрий Безмаль.

По его словам, бизнесмена дважды доставляли к следователю в сентябре, который предлагал "решить проблемы" путем дачи показаний против Петра Порошенко и Виктора Медведчука.

Адвокат отметил, что с 29 ноября Кузяру содержат в одиночной камере изолятора СБУ и не позволяют увидеться даже с беременной женой, а сроки следствия продлены на 12 месяцев.

"Вообще, все это дело можно назвать энциклопедией процессуальных нарушений. И если бы не политический фактор и ажиотаж в СМИ, никакой суд его бы не арестовал. Я не уверен, что назначили бы даже минимальный залог, не говоря уже о сумме 500 миллионов гривен. Дело против Сергея Кузяры развалится в суде. Оно исключительно политическое и не имеет к юриспруденции никого отношения", - резюмировал Безмаль.

Напомним, в начале октября СБУ обнародовала якобы записи разговоров председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, в которых фигурирует имя экс-президента Петра Порошенко. По версии службы, Медведчук якобы участвовал в заговоре против Украины, цель которого - подорвать энергетическую безопасность страны.

Как указали в СБУ, "после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса". Конфликт на востоке страны привел к дефициту угля, который раньше привозили из Донбасса. Власти страны решили переключиться на мировые рынки, в частности покупать уголь у ЮАР. Противники страны, по версии СБУ, собирались сорвать эти планы.

В СБУ заявили, что якобы при посредничестве бизнесмена Сергея Кузяры на территории Донбасса были выбраны два фактически не работающих угольных предприятия. Их руководителями назначены представители самопровозглашенных республик, с ними заключены договоры на поставку угля Украине.



8 октября Виктора Медведчука обвинили в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. В "Оппозиционной платформе - За жизнь" назвали это частью курса по фальсификации уголовных дел, расправе над политическими противниками, установлению абсолютной диктатуры Зеленского и его ближайшего окружения. Вручение повестки проходило с нарушением Уголовно-процессуального кодекса и нарушением прав Медведчука, заявили в партии.

Стоит отметить, что оппозиционный политик действовал исключительно по поручению президента Порошенко и распоряжению главы СБУ.

Так, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин обнародовал на своей странице в Facebook фотокопию распоряжения главы Службы безопасности Украины от 30 января 2015 года, которым Виктор Медведчук назначается спецпредставителем по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

"Покажите кто-нибудь Венедиктовой и Баканову этот документ. И еще их неадекватным прокурорам и следователям тоже покажите. Пусть прозреют и увидят, что в январе 2015 года председатель СБУ Наливайченко своим письменным распоряжением назначил Медведчука официальным представителем Украины по гуманитарным вопросам в Донецкой и Луганской областях в рамках ТКГ по урегулированию конфликта. Вот он в интересах Украины и занимался гуманитарными вопросами, такими, как, например, оказание помощи украинским предприятиям в закупках угля или в поставках электроэнергии", - написал Кузьмин.

В конце сентября по делу о поставках угля с оккупированных территорий на 1,5 миллиарда гривен суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяру - Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал подозреваемого с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

Защита бизнесмена утверждает, что все инкриминируемые операции по закупке угля были разрешены и урегулированы на законодательном уровне. Более того, они совершены между тремя украинскими государственными предприятиями, к которым Кузяра совершенно не имел и не имеет никакого отношения.