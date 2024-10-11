Жизнь Суд отправил под арест подозреваемого в коррупции депутата - установили 49 млн залога

2024-10-11 12:29

Суд отправил под арест депутата Хмельницкого городского совета, подозреваемую в незаконном обогащении. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Указано, что по ходатайству прокуроров Печерский районный суд города Киева избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога в сумме 49 млн гривен.

Напомним, правоохранители обнаружили у депутата Хмельницкого городского совета более 1,5 млн. незадекларированных долларов и объекты недвижимости. Следователи расследуют сделки на Хмельницкой таможне при выполнении соглашений частной компанией, директором которой ныне является депутат.

Депутату объявили о подозрении по факту незаконного обогащения.