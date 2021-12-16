Фото-видео Сиквел сериала "Секс в большом городе" обвалил акции производителя спортоборудования

2021-12-16 09:03

В США после премьеры продолжения сериала "Секс в большом городе" акции компании-производителя спортоборудования Peloton, показанного в первой серии, упали более чем на 13%, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Так, падение стоимости ценных бумаг произошло на второй день после выхода первых двух серий картины "И просто так".

Причиной тому стала смерть мужа главной героини Кэрри Брэдшоу мистера Бига (Крис Нот) от инфаркта после занятия на велотренажере Peloton.

В связи с произошедшим руководство компании выступило с заявлением, что HBO предупреждала о том, что использует в своем сериале велотренажер их производства, однако не уточнила, каким именно образом.

Также накануне Peloton выпустила ролик под названием Он жив с участием Криса Нота, который предлагает партнерше позаниматься на велотренажере Peloton, а голос за кадром рассказывает о пользе таких тренировок.