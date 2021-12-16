Фото-видео Сиквел сериала "Секс в большом городе" обвалил акции производителя спортоборудования

2021-12-16 09:03

В США после премьеры продолжения сериала "Секс в большом городе" акции компании-производителя спортоборудования Peloton, показанного в первой серии, упали более чем на 13%, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Так, падение стоимости ценных бумаг произошло  на второй день после выхода первых двух серий картины "И просто так".

Причиной тому стала смерть мужа главной героини Кэрри Брэдшоу мистера Бига (Крис Нот) от инфаркта после занятия на велотренажере Peloton.

В связи с произошедшим руководство компании выступило с заявлением, что HBO предупреждала о том, что использует в своем сериале велотренажер их производства, однако не уточнила, каким именно образом.

Также накануне Peloton выпустила ролик под названием Он жив с участием Криса Нота, который предлагает партнерше позаниматься на велотренажере Peloton, а голос за кадром рассказывает о пользе таких тренировок.

subscriber subscriber

Еще по теме

Умер актер, сыгравший знаковые роли в сериалах Секс в большом городе, Друзья и Твин Пикс

2021-09-22 15:14

фото Paramount выпустит неожиданное продолжение культового сериала "Sex in the City"

2019-04-12 21:36

Еще новости в разделе "Фото-видео"

Сиквел сериала "Секс в большом городе" обвалил акции производителя спортоборудования

2021-12-16 09:03

фото Египет накрыла самая мощная за последние годы песчаная буря

2021-12-10 09:21

фото Известный бренд мужской одежды выпустил костюм из мужских усов и бород

2021-11-24 14:00

видео Кровавый и сверхпопулярный сериал Netflix Игра в кальмара продлен на второй сезон

2021-11-12 21:36
Все статьи раздела "Фото-видео"

Фото-видео

Сиквел сериала "Секс в большом городе" обвалил акции производителя спортоборудования 2021-12-16 09:03
фото Египет накрыла самая мощная за последние годы песчаная буря 2021-12-10 09:21
фото Известный бренд мужской одежды выпустил костюм из мужских усов и бород 2021-11-24 14:00
видео Кровавый и сверхпопулярный сериал Netflix Игра в кальмара продлен на второй сезон 2021-11-12 21:36