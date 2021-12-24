Мир Звезды "Секса в большом городе" отвернулись от обвиненного в изнасилованиях актера Криса Нота

2021-12-24 22:12

Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис решили выпустить общее заявление. В нем они отмечают, что хотят «поддержать женщин», которые обвинили их коллегу Криса Нота в изнасилованиях.

«Нас глубоко опечалили обвинения, которые были выдвинуты против Криса Нота. Мы хотим поддержать женщин, которые все-таки рассказали об этих болезненных инцидентах. Наверняка это было сделать непросто, однако мы ценим эту отвагу», - отмечается в комментарии актрис. К слову, в тот же день Нота уволили из проекта «Уравнитель».

Напоминаем, что в издании The Hollywood Reporter были представлены заявления двух женщин, которые обвинили актёра в насилии. В итоге от сотрудничества с ним отказалось агентство A3 Artists, а также ряд прочих партнёров.

Сам актёр утверждает, что интимные связи с обеими женщинами прошли по обоюдному согласованию.

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