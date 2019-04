Мир фото Paramount выпустит неожиданное продолжение культового сериала "Sex in the City"

2019-04-12 21:36 135

Компания Paramount Television выкупила права на экранизацию романа Кэндес Бушнелл "Есть ли еще секс в городе?" (Is There Still Sex in the City), который является продолжением книги "Секс в большом городе", ставшей основой популярного сериала HBO.

Как сообщает Variety, Бушнелл также напишет сценарий к пилотной серии и выступит в качестве исполнительного продюсера сериала.

Сюжет новой книги, которая поступит в продажу в августе этого года, посвящен жизни женщин немного за 50 в Нью-Йорке. В нем эмоций будет в изобилии: любовь, поиски решения проблем с детьми, бывшими и нынешними мужьями и попытки смириться с уходящей молодостью.

Напомним, мегапопулярный сериал "Секс в большом городе" вышел на экраны еще в 1998 году. В главных ролях снимались Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис, Синтия Никсон. Закрыли проект в 2004 году после шести продолжительных сезонов. Сериал также получил два полнометражных продолжения и приквел "Дневники Кэрри".