Как выбрать искусственную елку или живую ель к Новому году, чтобы не навредить здоровью
2021-12-16 09:21
В Центре общественного здоровья при Минздраве Украины в Facebook дали рекомендации, как выбрать искусственную елку или живую ель для празднования Нового года.
При покупке искусственной елки ЦОЗ советует украинцам обратить внимание на следующие факторы:
- Огнестойкость. Некоторые синтетические материалы обладают свойством мгновенно загораться.
- Запах. Искусственные елки из некачественного материала могут пахнуть "химией", а не Новым годом, а еще и выделять токсичные вещества.
- Состав. Обычно искусственные елки изготовляют из поливинилхлорида (ПВХ). Такие елки содержат вредные соединения свинца и при нагревании от гирлянд выделяют вредное вещество хлороводород, подобно ядовитому газу фосгена.
В ЦОЗ рекомендуют при покупке искусственного деревца обратить внимание на упаковку, там обязательно должен быть указан состав изделия. Лучше выбирать елки, изготовленные из огнестойкого полиэтилена или пластика.
Кроме того, в Центре общественного здоровья дали ряд советов, как выбрать живую елку к празднику:
- Цельность. Когда приобретаете живую елку, проверьте, чтобы на стволе не было повреждений – отверстий, чтобы не отставала кора.
- Цвет. Живая елка должна иметь однородный зеленый цвет без желтизны. Если же есть желтые иголочки, это может быть признаком, что елка несвежая и потеряет иголки до окончания праздников.
- Отсутствие опасных насекомых. На елках могут быть клещи, поэтому нужно ее хорошо осмотреть и проверить, нет ли следов их присутствия. Избегайте покупок деревьев с белыми шишечками. На самом деле это крохотные жучки, которые высасывают смолу из елочных игл.