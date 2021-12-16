Украина Как выбрать искусственную елку или живую ель к Новому году, чтобы не навредить здоровью

2021-12-16 09:21

В Центре общественного здоровья при Минздраве Украины в Facebook дали рекомендации, как выбрать искусственную елку или живую ель для празднования Нового года.

При покупке искусственной елки ЦОЗ советует украинцам обратить внимание на следующие факторы:

Огнестойкость. Некоторые синтетические материалы обладают свойством мгновенно загораться.

Запах. Искусственные елки из некачественного материала могут пахнуть "химией", а не Новым годом, а еще и выделять токсичные вещества.

Состав. Обычно искусственные елки изготовляют из поливинилхлорида (ПВХ). Такие елки содержат вредные соединения свинца и при нагревании от гирлянд выделяют вредное вещество хлороводород, подобно ядовитому газу фосгена.

В ЦОЗ рекомендуют при покупке искусственного деревца обратить внимание на упаковку, там обязательно должен быть указан состав изделия. Лучше выбирать елки, изготовленные из огнестойкого полиэтилена или пластика.

Кроме того, в Центре общественного здоровья дали ряд советов, как выбрать живую елку к празднику: