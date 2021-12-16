Украина Как выбрать искусственную елку или живую ель к Новому году, чтобы не навредить здоровью

2021-12-16 09:21

В Центре общественного здоровья при Минздраве Украины в Facebook дали рекомендации, как выбрать искусственную елку или живую ель для празднования Нового года.

При покупке искусственной елки ЦОЗ советует украинцам обратить внимание на следующие факторы:

  • Огнестойкость. Некоторые синтетические материалы обладают свойством мгновенно загораться.
  • Запах. Искусственные елки из некачественного материала могут пахнуть "химией", а не Новым годом, а еще и выделять токсичные вещества.
  • Состав. Обычно искусственные елки изготовляют из поливинилхлорида (ПВХ). Такие елки содержат вредные соединения свинца и при нагревании от гирлянд выделяют вредное вещество хлороводород, подобно ядовитому газу фосгена.

В ЦОЗ рекомендуют при покупке искусственного деревца обратить внимание на упаковку, там обязательно должен быть указан состав изделия. Лучше выбирать елки, изготовленные из огнестойкого полиэтилена или пластика.

Кроме того, в Центре общественного здоровья дали ряд советов, как выбрать живую елку к празднику:

  • Цельность. Когда приобретаете живую елку, проверьте, чтобы на стволе не было повреждений – отверстий, чтобы не отставала кора.
  • Цвет. Живая елка должна иметь однородный зеленый цвет без желтизны. Если же есть желтые иголочки, это может быть признаком, что елка несвежая и потеряет иголки до окончания праздников.
  • Отсутствие опасных насекомых. На елках могут быть клещи, поэтому нужно ее хорошо осмотреть и проверить, нет ли следов их присутствия. Избегайте покупок деревьев с белыми шишечками. На самом деле это крохотные жучки, которые высасывают смолу из елочных игл.

 

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