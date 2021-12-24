Политика фото Власти помиловали экс-президента, уличенного в коррупции и вмешательстве в выборы

2021-12-24 17:31

Власти Южной Кореи приняли решение о помиловании бывшего президента Пак Кын Хе, которая отбывает наказание за коррупцию, сообщает The Associated Press.

69-летняя Пак Кын Хе была включена в список из 3 094 получателей помилования, которых планируется освободить в канун Нового года. Решение об амнистии было принято с учетом ухудшения ее здоровья. В этом году женщина трижды попадала в больницу в связи с хроническими заболеваниями плеча и спины.

Напомним, Пак Кын Хе была президентом с 2013 по 2017 годы. Ее отстранили от власти из-за обвинений в коррупции. В 2018 году экс-президента приговорили к 30 годам заключения.

В 2020 году срок снизили до 20 лет. Еще к восьми годам заключения ее приговорили за незаконное вмешательство в выборы и незаконное получение средств от Службы национальной разведки. Женщина пробыла в заключении четыре года и девять месяцев.

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