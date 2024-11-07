ВОЙНА В Украине Заместителя главврача центральной МСЭК задержали при получении взятки в 2 тыс долларов

2024-11-07 14:29

Правоохранители задержали должностное лицо центральной МСЭК при получении взятки. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Указано, что речь идет о заместителе главного врача ГУ ЦМСЭК Минздрава Украины. За 2 тысячи долларов она обещала помочь военнообязанному в получении II группы инвалидности.

"Это давало бы основания для снятия его с военного учета. Она убеждала мужчину, что уже не в первый раз решала подобные "вопросы" и знает, как это сделать", - говорится в сообщении.

Женщина была задержана во время получения денег. А во время обысков у нее изъяли еще около 20 тысяч долларов, документы по оформлению инвалидности, медицинскую документацию, личные дела и другие доказательства преступной деятельности.

В настоящее время чиновнице сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч.3 с.369-2 УК Украины). Ей уже избрали меру пресечения, но не указано, какую именно.

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