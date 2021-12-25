Украина Помощник замминистра образования Кристина Тишкун получила шквал критики за откровенный наряд

2021-12-25 20:23

24 декабря официальный сайт Львовского городского совета опубликовал фотографии, сделанные во время визита заместителя министра образования и науки Украины Игоря Гарбарука к мэру города Андрею Садовому. В тот же день в соцсетях появились еще снимки, сделанные во время этого визита. На них рядом с чиновниками была молодая незнакомка в черном платье с наполовину оголенной грудью без бюстгальтера. На шее у нее было украшение в виде креста.

Незнакомкой оказалась 27-летняя помощница замминистра образования Кристина Тишкун. Она сама выложила фото в своем Instagram-аккаунте, но после шквала критики ее наряда в соцсетях закрыла свою страничку от посторонних глаз. Еще до закрытия своей страницы она ответила в комментариях на критику, написав: "А в городской совет надо выбирать наряд? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно".

На снимке она позирует с Садовым, Гарбаруком и другими чиновниками. Девушка ярко накрашена: губы подведены красной губной помадой. На ней надето облегающее вечернее платье с большим вырезом на груди. Образ дополняет крестик, надетый поверх платья.

В комментариях девушку раскритиковали за откровенный наряд, который она надела в мэрию: "Одеться как курвочка - это, типа, модно?", "Надо было идти без наряда", "С какой целью выбирают такой наряд в городской совет?", "Садовой пригласил эскортницу".

Другие же относится более снисходительно: "крестик есть, значит все ок".