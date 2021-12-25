Украина Помощник замминистра образования Кристина Тишкун получила шквал критики за откровенный наряд

2021-12-25 20:23

 

24 декабря официальный сайт Львовского городского совета опубликовал фотографии, сделанные во время визита заместителя министра образования и науки Украины Игоря Гарбарука к мэру города Андрею Садовому. В тот же день в соцсетях появились еще снимки, сделанные во время этого визита. На них рядом с чиновниками была молодая незнакомка в черном платье с наполовину оголенной грудью без бюстгальтера. На шее у нее было украшение в виде креста.

Незнакомкой оказалась 27-летняя помощница замминистра образования Кристина Тишкун. Она сама выложила фото в своем Instagram-аккаунте, но после шквала критики ее наряда в соцсетях закрыла свою страничку от посторонних глаз. Еще до закрытия своей страницы она ответила в комментариях на критику, написав: "А в городской совет надо выбирать наряд? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно".

На снимке она позирует с Садовым, Гарбаруком и другими чиновниками. Девушка ярко накрашена: губы подведены красной губной помадой. На ней надето облегающее вечернее платье с большим вырезом на груди. Образ дополняет крестик, надетый поверх платья. 

В комментариях девушку раскритиковали за откровенный наряд, который она надела в мэрию: "Одеться как курвочка - это, типа, модно?", "Надо было идти без наряда", "С какой целью выбирают такой наряд в городской совет?", "Садовой пригласил эскортницу". 

Другие же относится более снисходительно: "крестик есть, значит все ок".

subscriber subscriber

Еще по теме

Кулеба о минском процессе: готов провести откровенный разговор с Лавровым

2021-11-25 19:40

Украина получила от США серьезную военную помощь: ПТРК, стрелковое оружие и боеприпасы

2021-11-25 18:20

Украина получила 700 млн долларов от МВФ

2021-11-24 16:20

Украина получила от США новую партию Javelin

2021-10-23 14:30

Еще новости в разделе "Украина"

Помощник замминистра образования Кристина Тишкун получила шквал критики за откровенный наряд

2021-12-25 20:23

"Штрафы до 8 500 гривен": как и когда начнут наказывать украинок, не ставших на воинский учет

2021-12-25 12:00

Стало известно, как изменились цены на бензин и дизтопливо за неделю

2021-12-25 10:30

​Надбавка к пенсии по возрасту: кто может рассчитывать на "бонус" в 2022 году

2021-12-25 10:30
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Помощник замминистра образования Кристина Тишкун получила шквал критики за откровенный наряд 2021-12-25 20:23
"Штрафы до 8 500 гривен": как и когда начнут наказывать украинок, не ставших на воинский учет 2021-12-25 12:00
Стало известно, как изменились цены на бензин и дизтопливо за неделю 2021-12-25 10:30
​Надбавка к пенсии по возрасту: кто может рассчитывать на "бонус" в 2022 году 2021-12-25 10:30