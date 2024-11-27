Экономика Украина получила почти $5 миллиардов займа: на что пойдут средства

2024-11-27 16:05

Сегодня, 27 ноября, Украина получила от Всемирного банка кредит в размере 4,8 миллиарда долларов.

Как сообщили в Министерстве финансов, это стало возможным благодаря гранту США в размере 1,6 миллиарда долларов и средств от других партнеров по развитию.

"Кредит в размере 4,8 миллиарда долларов будет направлен, в частности, на покрытие основных социальных и гуманитарных расходов, таких как заработная плата работников здравоохранения, образования, служб быстрого реагирования и других поставщиков критически важных государственных услуг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году прямая бюджетная поддержка от Вашингтона достигает 6,8 миллиарда долларов.

"Соединенные Штаты являются одним из крупнейших доноров финансовой поддержки Украины. С начала полномасштабной войны на покрытие первоочередных расходов Государственного бюджета Украины было выделено почти 30 миллиардов долларов", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

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13 ноября Украина получила 1,35 миллиарда долларов гранта от США. Средства должны направить на социальные и гуманитарные расходы госбюджета.

14 ноября Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, после согласования общая сумма поддержки в рамках Ukraine Facility за этот год составит 16,1 миллиарда евро.