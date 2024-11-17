Политика Украина не получила от США половину обещанного оружия, - Зеленский

2024-11-17 11:30



Украина получила от США только половину обещанного оружия. Помощь Европы для украинской армии была не меньше.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Украинскому радио.

"Есть разные доклады, разных институтов как Минобороны, так и разведок и т.д. Я бы только сказал - половину мы не получили. Мне кажется, это важный элемент, когда мы говорим, как кто помогает. Европа помогла не меньше. И это важный элемент", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что США нарастили производство оружия, мощь своей армии и пополнили арсеналы. И в этом им помогла Украина.

"Во многом получили от нас ответы. На живом примере другой нации получили для себя опыт и европейцы также", - подчеркнул глава государства.



Помощь США для Украины

США - один из самых главных союзников Украины. Вашингтон с начала полномасштабного вторжения оказывает украинской армии военную помощь и обучает украинских военных.

ВСУ получили от США бронированную технику, танки, РСЗО, дальнобойные ракеты, боеприпасы, средства противовоздушной обороны и другое вооружение.

По данным СМИ, администрация Джо Байдена планирует передать Украине 6 млрд долларов, оставшихся на военную помощь. Это хотят сделать до того, как Байден покинет Белый дом.

Также действующая американская администрация намерена одобрить дополнительное финансирование для Украины на 2025 год. Однако пока в Конгрессе не уверены, смогут ли принять решение.