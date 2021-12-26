Детали Зеленский, который решил поставить под ружье всех женщин страны, до сих пор официально числится уклонистом на сайте Минобороны

2021-12-26 12:59

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Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, который благословил постановку до конца 2022 года на военный учет женщин (от 18 до 60 лет), до сих пор на официальном сайте Министерства обороны Украины числится уклонистом.

А ведь многие Зе-избиратели верили в то, что Зеленский чудесным образом покончит с войной. А вместо этого он решил записать в военнообязанные половину женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Отмечу, именно Зеленский инициировал закон, по которому украинки обязаны становиться на военный учет. Именно его фракция его поддержала. Именно его подпись под ним стоит.

То есть сам Зеленский, который не явился в военкомат, когда его вызывали, решил, чтобы туда сходили миллионы украинок.

Вместо принесения мира, Зеленский пустил страну на путь тотальной милитаризации, показав свою полную неспособность завершить вооруженный конфликт на Донбассе. Зеленский – это война. К сожалению.

Валерий Галиев