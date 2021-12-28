Мир В Беларуси переписали Конституцию, президента будет назначать народное собрание

2021-12-28 09:24

В Беларуси обнародован проект изменений и дополнений в конституцию для всенародного обсуждения. Документ уже опубликован на портале Национального центра правовой информации.

Так, проект новой Конституции Беларуси предполагает запрет на финансирование выборов в республике иностранными государствами, гражданами и организациями. Он предусматривает, что одно и то же лицо не сможет занимать пост президента Бераруси больше двух сроков. Изменения, ограничивающие количество президентских сроков, начнут действовать со дня вступления в должность нового президента.

При этом президент Беларуси "в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки" сможет стать пожизненным членом Совета Республики. Из этого следует, что Александр Лукашенко сможет быть избран председателем Всебелорусского народного собрания.

Срок полномочий парламента Беларуси увеличен до пяти лет. Полномочия парламента могут быть продлены на основании закона только в случае войны. Выборы палат назначаются не позднее трех месяцев до единого дня голосования.

Всебелорусское народное собрание станет в республике высшим представительным органом. Оно получит право смещать президента в случае нарушения им основного закона или совершения госизмены.

Всебелорусское собрание вправе ввести на территории страны чрезвычайное или военное положение "в случае бездействия президента". Этот орган также будет по предложению президента принимать решение о направлении военнослужащих за пределы страны.

Зафиксированная в Конституции Беларуси цель сохранять нейтралитет и безъядерный статус в проекте нового основного закона страны заменена на пункт об исключении военной агрессии со своей территории.

Всебелорусское народное собрание "дает предварительное согласие президенту на назначение на должность премьер-министра".

Премьер-министр республики должен будет ежегодно информировать Всебелорусское народное собрание о выполнении программы социально-экономического развития страны.

Председатель и члены ЦИК избираются на пять лет, и освобождаются от должности Всебелорусским народным собранием.