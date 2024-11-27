Мир В Индии отметили 75 лет Конституции

2024-11-27 15:38

26 ноября в Индии отметили 75-летие Конституции. Срок подготовки Конституции независимой Индии, над которым работало Учредительное Собрание, сформированное в рамках обеспечения постбританского колониального транзита, составил 2 лет 11 месяцев и 17 дней.

Не самый длительный срок в британском постколониальном мире. Для сравнения: подготовка и принятие Конституции Канады затянулась на 2 года и 5 месяцев, а работа над принятием Конституции Австралии продолжалась в течение 9 лет.

К слову, в Объединенном Королевстве Великой Британии формально нет «писаной» Конституции. Раджендра Прасад был избран президентом Конституционной Ассамблеи.

Непосредственно текст индийского Основного Закона составлял «редакционный комитет», в который вошли уважаемые индийские юристы-конституционники: Бхумрао Рамджи Амбедкар, Аллади Кришнасвами Айяр, Нарасимгха Гопаласвами Айянгар, Канайал Манеклал Мунши, Сайед Мохамед Саадулла, Джаголиш Миттер, Тарунабх Кхайтан.

Непосредственно координатором продвижения принятия Конституции в парламенте был Бенегал Нарусингх Рау.

Первый «рабочий» текст Конституции, подготовленный «редакционным комитетом», изначально включал всего 243 статьи, а также 13 приложений.

Но первый проект Конституции, который официально был представлен на рассмотрение в парламенте, «вырос» до 315 статей, а также 8 приложений. Действующая Конституция Индии состоит из 395 статей, а также 8 приложений.

В процессе парламентских обсуждений при принятии Конституции было выдвинуто 7635 поправок, из которых 2473 поправок были учтены в окончательном тексте.

Индия, или Бхарат, провозглашена как «суверенная», «социалистическая», «секулярная», «демократическая» республика, созданная «для обеспечения безопасности всех граждан», а также для справедливости (социальной, экономической, политической); для свободы (по выражению взглядов и по вероисповеданию); для равенства (по статусу и по возможностям), а также для продвижения среди всех братства (с гарантиями достоинства личности и единства, целостности нации).

Индия (Бхарат) согласно ст. 1 Конституции, провозглашена Союзом штатов и союзных территорий.

Игорь Шевырев.