Украина На трассах Запорожской и Николаевской областей запретили движение фур

2021-12-29 11:13

На трассах в Запорожской и Николаевской областях из-за непогоды временно запретили движение грузовых транспортных средств. Об этом сообщает Укравтодор.

В Запорожской области ограничено движение тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на автомобильной дороге М-17 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта (км 300+067 - км 341+000).

В Николаевской области запрещено движение для проезда тяжеловесного транспорта на участке от Вознесенска до Новой Одессы по дороге Н-24 Благовещенское - Николаев, (км 138+000 - км 186+000).

Данные меры приняты с целью предотвращения осложнений на дорогах из-за ухудшения погодных условий в этих областях.