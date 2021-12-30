Коронавирус Сегодня из красной зоны карантина вышли последние две области Украины

2021-12-30 12:00

Из красной зоны карантина  30 декабря вышли Волынская и Запорожская области. 

Как сообщает Минздрав, сегодня все регионы Украины находятся в желтой зоне карантина.

Напомним, с 6 декабря начали действовать новые правила карантина, согласно которым посещать общественные заведения на желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19, а также те, кто имеет отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - COVID-сертификат о выздоровлении.

Ранее оранжевая зона эпидбезопасности в Украине расширилась до двух областей.

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