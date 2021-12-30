Украина фото "Укрзализныця" запускает двухэтажный поезд Skoda по маршруту Киев - Львов

2021-12-30 19:15

В четверг, 30 декабря, состоится первый рейс двухэтажного электропоезда Skoda по маршруту №747 Киев — Львов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрзализныця".

Поезд будет отправляться из Киева в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45. По пути следования предстоят остановки на станциях в Виннице, Хмельницком, Тернополе и других городах.

Шестивагонный электропоезд чешского производства Skoda произведен в 2012 году. На Киевском электровагоноремонтном заводе провели его масштабный ремонт. Поезд полностью обновили.